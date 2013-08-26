أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إلغاء جلسة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين في قلنديا

Google+ Print
إلغاء جلسة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين في قلنديا إلغاء جلسة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين في قلنديا
ألغيت جلسة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان من المقرر عقدها، الإثنين، في أريحا، وذلك بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: «تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في أريحا الساعة الواحدة ظهرا بسبب الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في قلنديا ومواصلة العطاءات الاستيطانية»، ولم يحدد المسؤول موعدا جديدا للجلسة القادمة. وأعلنت بلدية القدس الإسرائيلية، الأحد، عن موافقة لجنة المالية على ميزانية تبلغ 117.3 مليون دولار لأعمال البنية التحتية في موقع مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة. وقُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجروح، الإثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا قرب القدس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية