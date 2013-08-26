إلغاء جلسة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين في قلنديا

ألغيت جلسة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان من المقرر عقدها، الإثنين، في أريحا، وذلك بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني . وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: «تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في أريحا الساعة الواحدة ظهرا بسبب الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في قلنديا ومواصلة العطاءات الاستيطانية»، ولم يحدد المسؤول موعدا جديدا للجلسة القادمة . وأعلنت بلدية القدس الإسرائيلية، الأحد، عن موافقة لجنة المالية على ميزانية تبلغ 117.3 مليون دولار لأعمال البنية التحتية في موقع مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة . وقُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجروح، الإثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا قرب القدس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

شبكةعيونالإخبارية

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