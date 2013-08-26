إلغاء جلسة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مقتل فلسطينيين في قلنديا

ألغيت جلسة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان من المقرر عقدها، الإثنين، في أريحا، وذلك بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: «تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في أريحا الساعة الواحدة ظهرا بسبب الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في قلنديا ومواصلة العطاءات الاستيطانية»، ولم يحدد المسؤول موعدا جديدا للجلسة القادمة. وأعلنت بلدية القدس الإسرائيلية، الأحد، عن موافقة لجنة المالية على ميزانية تبلغ 117.3 مليون دولار لأعمال البنية التحتية في موقع مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة. وقُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجروح، الإثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا قرب القدس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية.إعلان - Ads إعلان - Ads