وزير الداخلية: نتصدى بكل حسم لكافة أشكال العنف والإرهاب

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يتصدى بكل حسم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة .. مشددا على التزام كافة رجال الشرطة بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد إبراهيم وزير الداخلية بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، استمرارا لسياسة الوزارة الهادفة لدعم أطر التواصل وتفعيل مسارات التعاون مع كافة القوى والتيارات في المجتمع.

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أبعاد الوضع الأمني الراهن، وما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة، وحجم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية .. مؤكدا أن تمسك رجال الشرطة بالواجب كان وسيظل دافعا لهم لمواصلة العطاء والتضحية حمايةً للوطن واستقراره، وأن أجهزة الأمن تراهن دائما على وعى ويقظة جموع الشعب المصري العظيم في مواجهة الجريمة والإرهاب.

كما أكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة يضعون دائما نصب أعينهم ما تفرضه اعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلبات المرحلة الراهنة من المسيرة الوطنية وارتباطها المباشر بأمن واستقرار الوطن والمواطن ومصالح الدولة العليا.

أ ش أ