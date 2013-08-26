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محافظ أسوان يقرر عقد لقاء أسبوعى مع الجماهير

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محافظ أسوان يقرر عقد لقاء أسبوعى مع الجماهير محافظ أسوان يقرر عقد لقاء أسبوعى مع الجماهير

أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى عن عقد لقاء جماهيرى كل يوم اثنين، بشكل أسبوعى لإتاحة الفرصة مع مواطنى المحافظة لعرض مطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم على المحافظ مباشرة بحضور مسئولى الجهات الحكومية مما يساهم فى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والبسطاء لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل دون أى حواجز أو عوائق روتينية.

وقال المحافظ، فى بيان صحفى له اليوم، الاثنين، إنه فى نفس الوقت سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة، وأيضاً لحل أى مشاكل أو أزمات طارئة أول بأول وخاصة حدوث الانفجارات فى الخطوط والشبكات أو أعطال فى المحطات لتخفيف معاناة المواطنين بسبب ذلك.

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مصر 365