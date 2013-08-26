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انطلاق حملة "كمّل جميلك" بكفر الشيخ لدعم "السيسي" رئيسًا للجمهورية

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انطلاق حملة "كمّل جميلك" بكفر الشيخ لدعم "السيسي" رئيسًا للجمهورية انطلاق حملة "كمّل جميلك" بكفر الشيخ لدعم "السيسي" رئيسًا للجمهورية

كتب : كرم القرشي الإثنين 26-08-2013 14:23

انطلقت بكفر الشيخ حملة "كمل جميلك" لدعم الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيسًا للجمهورية؛ حيث بدأت الحملة في جمع التوقيعات من أبناء المحافظة، على النماذج المُعدة لذلك، من خلال المتطوعين للعمل بالحملة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد وائل أبو شعيشع، أمين عام المكتب التنفيذي بالمحافظة، أن المكتب يضم في عضويته، شريف الغرباوي منسقًا عامًا، وأيمن الأتربي منسق عام مساعد.

وأشار أبو شعيشع إلى أن باب تلقي طلبات التطوع بالحملة مفتوح عبر الاستمارة المُعدة لذلك بصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن الإقبال على الحملة من جميع الفئات من أبناء المحافظة، وترحيبهم بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

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