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حاول أن تعطى معدتك أجازة من الطعام الذى يؤذيها

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حاول أن تعطى معدتك أجازة من الطعام الذى يؤذيها حاول أن تعطى معدتك أجازة من الطعام الذى يؤذيها

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن المعدة بين الحين والآخر، يجب أن تعمل على جعلها مسترخية حتى لا تسبب لك الإزعاج بشكل مستمر ودون انقطاع، ويجب الحرص على فصلها من الحين للآخر عن عملها المتصل الذى لا ينقطع.

بالفعل تشعر المعدة والأمعاء بالامتعاض والتوتر وهو ما يجعلها تحدث إزعاجا كبيرا للإنسان أما بالتقلصات أو الارتباكات المعروفة أو الغازات وغيرها، فتناول الطعام باستمرار ودون توقف، وعدم التركيز على الأطعمة الصحية وغير المشبعة بالدهون وغير المليئة بالسعرات الحرارية، وكذلك شرب المشروبات الغازية وغير الصحية وكذلك تناول المنبهات وغيرها من محتويات تمتلئ بها المعدة، تؤثر على حالة المعدة بالسب وتجعلها فى حالة توتر وعدم راحة، ولا تـأخذ قسطا من الهدوء وعدم ملئها بالأطعمة المزعجة والمشبعة بالدهون وبكميات كبيرة أيضا.

لذا يجب أن يفكر الشخص بين الحين والآخر أن يتناول بعض الأطعمة التى تعمل على كسر هذا الروتين غير الحى على الإطلاق، وتحسين حالة المعدة وجعلها أكثر قدرى على الاسترخاء والهدوء، وعلى رأس هذه الأطعمة على الإطلاق الفواكه ومن أهمها الفراولة والأفوكادو، والتوت والمعروفة لقدرتها على جعل المعدة فى حالة استرخاء ويمنع حدوث الارتباك فيها أو التقلصات والانتفاخ، وكذلك البرتقال الذى يحتوى على الفيتامينات المهدئة للأمعاء وكذلك عصير الليمون الطازج.

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مصر 365