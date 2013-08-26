5 أفكار مغربيّة لتفتيح المنطقة الحسَّاسة

مع مرور الوقت، قد تلاحظين أنَّ مناطق جسمك الحسَّاسة أصبحت ذات لون داكن أكثر من مناطق الجسم الأخرى، ممّا يجعلك بحاجة ماسَّة إلى البحث عن بعض الحلول الفعَّالة لإعادة توحيد لون بشرتك مرّة أخرى.

لذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينقل لكِ في ما يلي أفكاراً مغربيّة تختصّ بمناطق جسمك الحسَّاسة، فاختاري منها ما يُناسبك:

1. قومي بتفريغ كبسولة من فيتامين(E)، واخلطي محتواها مع زيت الزيتون، ثمّ استعملي المزيج كخليط لتفتيح المناطق الحسَّاسة ولترطيب البشرة أيضاً.

2. امزجي القليل من زيت الزيتون مع السكّر، ودلِّكي مناطق جسمك الحسَّاسة به برفق ونعومة.

3. اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من عصير الخيار وأخرى من الكركم، ثمّ وزّعي الخليط على بشرتك لمدَّة 15 دقيقة.

*يتميَّز هذا القناع بأنَّه يجمع بين فوائد الكركم والليمون والخيار، ليكون بذلك أفضل قناع لتفتيح مناطق الجسم وأكثرها تأثيراً.

4. وإذا كانت بشرتك تتحمَّل الليمون، قومي بتمرير نصف ليمونة عليها.

5. وأخيراً، يمكنكِ تقطيع حبَّة من البطاطا إلى شرائح رقيقة، ووضعها على بشرتك من ربع ساعة إلى نصف ساعة.