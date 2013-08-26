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أخطاء شائعة ترتكبها المرأة بحق شعرها

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أخطاء شائعة ترتكبها المرأة بحق شعرها أخطاء شائعة ترتكبها المرأة بحق شعرها

تحلم كل مراهقة بأن تكون غاية في الرقَّة والجمال في كل أوقات يومها، مما يجعلها في سعي دائم للبحث عن كلِّ ما هو جديد وشائع في التَّجميل والعناية بالبشرة والشَّعر، ولكنَّها قد تقع في بعض الأخطاء الشَّائعة نتيجةً لنصائح الأهل والصَّديقات التي قد تكون خاطئة في أغلب الأحيان، فتقصُّف الشَّعر وشحوب البشرة وبهتان لونها كلّ هذه الأمور قد تتعرَّض لها المراهقة نتيجةً لبعض الأخطاء التي تقوم بها.
لذا "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ بعض هذه الأخطاء والحلول المناسبة للتخلُّص منها في ما يلي:
1. تسريحة الشَّعر المتكررة
قد تبحث بعض المراهقات عن تسريحة الموسم الرَّائجة أو عن تسريحة نجمتها المفضَّلة، فتبدأ في القيام بهذه التسريحة بشكل يوميّ، ظنًا منها بأنَّها تتماشى مع آخر صيحات الموضة.
ولكن يجب على كل مراهقة العلم بأنَّ القيام بنفس التسريحة كل يوم يساهم بشكل كبير في تساقط الشَّعر، فإن كنت من الفتيات اللاتي عندما يستيقظن يجدن الكثير من الشَّعر على وسادتهن، فاعلمي أنَّه قد حان الوقت لتغيِّري تسريحة شعرك؛ لأنَّ الاستمرار في عمل التسريحة نفسها كل يوم يفقد الشَّعر حيويَّته، ويجعله باهت اللون وغير جذَّاب.
2. مستحضرات الشَّعر الكيميائيَّة
تلجأ بعض الفتيات إلى تجربة العديد من مستحضرات الشَّعر الكيميائيَّة محاولة منهنَّ في الحصول على شعر قويّ وجذَّاب، لكنهنَّ يفاجأن بالمفعول العكسيّ لتلك المواد الكيميائيَّة.
لذلك فمن الأفضل لكِ أن تختاري المستحضرات الطبيعيَّة للعناية بالشَّعر، مع الاهتمام بحمامات الزيوت للمحافظة على شعر صحيّ وقويّ.
3. الرجيم القاسي
وهو ما تعمد الكثير من الفتيات إلى اتباعه وبدون استشارة الطَّبيب، ولكن هذا النِّظام الغذائيّ الغير متوازن قد يحرم الجسم من العناصر الغذائيَّة الأساسيَّة التي يحتاجها، فتكون بشرتك وشعرك هما أكثر المتضررين من هذا الأمر.
فإذا أردتِ التقليل من وزنك، عليكِ التَّوجه إلى أقرب طبيب مختص؛ حتى يقدِّم لك نظام حمية متوازن يساعدك على التقليل من وزنك، ويقدِّم للبشرة والشَّعر التغذية المطلوبة التي يحتاجانها.

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سيدتي