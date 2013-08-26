اختفاء زوج Khloe Kardashian لـ3 أيّام بعد طردها إيّاه

تعيش نجمة المجتمع Khloe Kardashian حالة من القلق الشديد، بعد اختفاء زوجها، نجم كرة السلة الأمريكيّ Lamar Odom، أكثر من 72 ساعة.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكيّة عن مصادر مقرّبة من Odom قوله إنّ كلّ المقرّبين منه ومن عائلة Kardashian لم يتمكّنوا من إيجاده طوال ما يُقارب الـ 72 ساعة، ما أثار خشيتهم خوفاً من أن يكون مختبئاً ويتعاطى الكوكايين.

وكانت Khloe Kardashiane قد طردت Lamar Odom من المنزل يوم الأربعاء الماضي، بعدما حاولت التدخّل لمساعدته على التوقّف عن تعاطي الكوكايين، وهو ما رفضه رفضاً قاطعاً.

يُذكر أنّ Lamar Odom يُحارب الإدمان منذ ما لا يقلّ عن سنتين؛ وهو قد وافق بعد جهد على دخول مركز لإعادة التأهيل، قبل سنة، لكنه لم يبقَ فيه أكثر من 3 أسابيع.

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