الأقباط يبدأون حملة لحشد الرأي العام الأمريكي والغربي ضد الإخوان

كتب : صبحي عبد السلام منذ 17 دقيقة

بدأ الاتحاد الثوري لشباب الأقباط بالتعاون مع أقباط المهجر حملة في العواصم الغربية لكشف حقيقة الاعتداءات على الكنائس والأقباط في مصر، من أجل حشد الرأي العام الأمريكي والأوروبي ضد الإخوان الذين حملوهم المسؤولية عن الهجوم على الكنائس.

وقال مجدي خليل، المتحدث الرسمي للاتحاد بأمريكا ورئيس منظمة التضامن القبطي الأمريكية، إن الاتحاد الثوري لشباب الأقباط، وأقباط المهجر، قاما بنشر إعلان على صفحة كاملة، في صحيفة نيويورك تايمز، بقيمة 100 ألف دولار، ردا على الإعلانات التي نشرتها جماعة الإخوان في واشنطن بوست، تحدثت فيها عن انقلاب عسكري مزعوم في مصر ومجازر وحشية يرتكبها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع.

وقال الأقباط، في إعلاناتهم المدفوعة في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الإخوان حرقوا أكثر من 90 كنيسة ومؤسسة عامة في يوم 14 أغسطس، وأنهم مدعومون من "القاعدة" و"حماس"، التي تعتبر فرعا للإخوان في غزة.

وطالب الاتحاد الثوري لشباب الأقباط، الحكومة الأمريكية بدعم الإرادة الحرة للشعب المصري والاعتراف بعنف وإرهاب الإخوان.

وقال محمد عبدالعاطي النوبي، المنسق العام للاتحاد الثوري لشباب الأقباط، إن عشرات الملايين من المصريين السلميين خاطروا بكل شىء من أجل الوقوف في وجه طغيان حكم الإخوان والمطالبة بالعدالة والمساواة لكل المصريين.

يأتي هذا في الوقت الذي قرر شباب الاتحاد الثوري للأقباط تنظيم مسيرة بمدينة مونتريال السبت المقبل لدعم الجيش والشعب في مواجهة ما وصفه بإرهاب الإخوان.

على صعيد آخر، قرر الأنبا رافائيل، نائب رئيس الاتحاد لشؤون العلاقات العامة وأسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس، عودة درس الاثنين في الساعة السادسة مساء اليوم، بعد تخفيف حظر التجول الذي حال دون عقده طوال الأسابيع الماضية، فيما يواصل البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، هجرته للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد أن أجّل عظة الأربعاء الأسبوعية إلى أجل غير مسمى، بسبب ظل الظروف التي تمر بها البلاد.