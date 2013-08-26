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وزير الزراعة يلتقى محافظ جنوب سيناء

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وزير الزراعة يلتقى محافظ جنوب سيناء وزير الزراعة يلتقى محافظ جنوب سيناء


> اجتمع صباح اليوم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات المشتركة .
> حيث ناقش الاجتماع امكانية خلق فرص عمل لشباب محافظة جنوب سيناء، حيث كلف سيادته هيئة الثروة السمكية ، بتوفير 25 قفص استزراع سمكى بحرى، بتمويل قدره 4 مليون جنيه فوراً، بالاضافة الى عدد من الاقفاص الصغيرة التى تملك لشباب البدو.فضلاً عن اقامة أول مزرعة للمحاريات فى بمحافظة جنوب سيناء.
> كما كلف ابو حديد أحد الخبراء فى مجال الصوب الزراعية برعاية 225 صوبة للعمل على زيادة الانتاجية ، مشيراً الى ضرورة تخصيص بعض الصوب الموجودة لاستخراج الشعير المستنبت. حيث عرض السيد المحافظ بان يتم منح صوبة لكل تجمع من التجمعات الموجودة بالمحافظة.
> وكلف أبوحديد هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تقنين أوضاع المزراعين بجنوب سيناء، لضمان استقرار المواطنين وتوطين المزارعين. وقرر تفويض المحافظ فى تخصيص المساحات المتاخمة لآبار الموارد المائية بالبحر الأحمر، لتوزيعها على الشباب من أبناء المحافظة لاقامة تجمعات زراعية بها.
> كما قرر منح المحافظة 15 ألف شتلة زيتونية خالية من الفيرس مجاناً ، لتقديمها للمزارعين، لاقامة مزرعة لأشجار الزيتون ومعصرة الزيتون بمدينة الطور على مساحة 100 فدان.

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