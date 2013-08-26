ضبط 5 من المتهمين في أحداث العنف بالفيوم

تمكنت الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن الفيوم من ضبط 5 من المتهمين باقتحام بعض مراكز الشرطة وحرق المنشآت العام بالمحافظة خلال أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت الاسبوع الماضي.

كان اللواء الشافعي حسن أبو عامر مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا يفيد بضبط كل من ربيع . ر . 35 سنة تاجر وعباس . ج وبحوزة كل منهما بندقية آلية سبق الاستيلاء عليها أثناء اقتحام وحرق شرطة النجدة .

كما تم ضبط شعبان . س إمام مسجد ، ومدحت . ج ، وحمدي . س تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لضلوعهم في أحداث الحرق والتخريب والنهب التي وقعت بالفيوم يوم الأربعاء الرابع عشر من أغسطس الحالي.