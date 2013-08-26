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محافظة الجيزة تنذر شركة نظافة حي الهرم بفسخ التعاقد

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محافظة الجيزة تنذر شركة نظافة حي الهرم بفسخ التعاقد محافظة الجيزة تنذر شركة نظافة حي الهرم بفسخ التعاقد
أنذرت محافظة الجيزة الشركة الوطنية لنظافة حي الهرم، بفسخ التعاقد معها إذا استمرت في عدم الالتزام ببنود التعاقد المبرم بينها وبين المحافظة. ورفض الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، طلباً للشركة بمهلة لمدة أسبوع قبل أن تقوم المحافظة بالأعمال خصماً من مستحقات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على العديد من الفرص للارتقاء بمستوى الأداء وبما يتناسب مع بنود العقد بين الطرفين. وقال المحافظ إنه في حال التزام الشركة بنصوص التعاقد والارتقاء بمستوى الأداء سيتم تخفيض الغرامات، مشيرًا خلال اجتماع تقييم أعمال الشركة بحضور اللواء أحمد هاني، السكرتير المساعد للمحافظة، وطارق عبد الشافي، رئيس حي الهرم، ومسئول الشئون القانونية بهيئة النظافة، وممثلين عن الشركة، إنه ثبت من خلال المعاينة على الطبيعة للشوارع واستطلاع آراء المواطنين وجود قصور في الخدمات وعدم الالتزام بالجمع من المنازل ونقل القمامة إلى المقالب العمومية بشبرامنت، وكذلك عدم القيام بكنس الشوارع . وقال المحافظ لمسئول الشركة: «أنا بدفع فلوس وعايز خدمة، وعلى الشركة أن تراجع نفسها عن الفترة السابقة، فالناس لا تشعر بوجودكم».

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