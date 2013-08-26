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مركز اللغات والترجمة يحقق أعلى نسبة نمو بين مراكز جامعة القاهرة

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مركز اللغات والترجمة يحقق أعلى نسبة نمو بين مراكز جامعة القاهرة مركز اللغات والترجمة يحقق أعلى نسبة نمو بين مراكز جامعة القاهرة

أظهر تقرير مؤشرات الأداء والنمو بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية زيادة فى نسبة معدل النمو، خلال الثلاث سنوات الماضية، بلغت 212%، وهى أعلى نسبة نمو على مستوى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والبالغ عددها 168 مركزاً ووحدة.

وأشار التقرير إلى المؤشرات الرئيسية لزيادة معدل النمو التى تركزت فى أعمال المركز وأنشطته على أرض الواقع خلال ثلاث سنوات طبقًا لمعايير الحوكمة، المطبقة بالمركز، والتى وضعتها مؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن المركز يعتمد على تنمية موارده من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية والثقافية، ويقوم بتطبيق قواعد الحوكمة التى تتضمن مجموعة من السياسات والعمليات والقواعد والقوانين والمحددات الداخلية التى تضمن التطوير المستمر لبرامج التدريب والتعليم، باستخدام تكنولوجيا التعليم واستحداث أنشطة تربوية جديدة، مشيراً إلى أنه تم استحداث 57 مشروعاً وبرنامجًا دراسيًا واختبارًا بالمركز، وصدر عن المشروع نحو 50 كتابا من مختلف اللغات، إضافة إلى 3 مجلات علمية بمختلف اللغات، والفوز بجائزة عالمية فى مجال الترجمة، وهو الأمر الذى أسهم فى تحسين مركز الجامعة فى التصنيف الدولى من إجمالى البحوث العلمية لكافة القطاعات الأكاديمية للجامعات.

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