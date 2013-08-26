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غدا..وزارة السياحة تجرى قرعة الحج السياحى لاختيار 29 ألفا و600 حاج

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غدا..وزارة السياحة تجرى قرعة الحج السياحى لاختيار 29 ألفا و600 حاج غدا..وزارة السياحة تجرى قرعة الحج السياحى لاختيار 29 ألفا و600 حاج

تنفذ وزارة السياحة ظهر غد، قرعة الحج السياحى، لاختيار عدد 29 ألفا و600 اسم من المواطنين المتقدمين للشركات، لأداء الحج عن طريق شركات السياحة هذا العام، وذلك فى مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أعلن "مصطفى عبد اللطيف"، وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، عن عدد أسماء الراغبين فى أداء الفريضة من خلال شركات السياحة، والذى بلغ 180 ألفا و450 مواطناً يتنافسون على 29 ألفا و600 تأشيرة حج سياحى.

وقال "عبد اللطيف" إن عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بلغ 2100 شركة، مطالباً من الشركات الالتزام بما ورد بالضوابط المنظمة لرحلات الحج، مهدداً أنه فى حالة ثبوت التلاعب بكشوف الأسماء وتسجيل أسماء وهمية بعد إجراء القرعة، سيتم تطبيق الجزاء بشكل صارم وفورى للحفاظ على سمعة القطاع السياحى ومصداقيته.

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