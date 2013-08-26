"أبو حديد" يبحث مع مركز تخطيط أراضى الدولة المساحات القابلة للزراعة

بحث الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مركز تخطيط أراضى الدولة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مساحات الأراضى القابلة للزراعة فى مصر والتى أرسلت إلى المركز قبل عامين.

وقال أبو حديد خلال الاجتماع، إنه فى المستقبل حتماً ستوجد آلية متطورة لتحلية مياه البحر خاصة باستخدام النانو تكنولوجى وبأسعار مخفضة، تتيح للدولة استصلاح مساحات واسعة، خاصة التى ليس لها مصدر مائى وتقع على السواحل، مؤكداً على ضرورة الحفاظ عليها لأنها تمثل المستقبل الحقيقى لمصر.

ووجه أبو حديد فى نهاية الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين هيئة التعمير والتنمية ومركز تخطيط أراضى الدولة، حتى يكون هناك آلية واضحة للخروج بالمصلحة العامة بعد الاتفاق على قرار مشترك، متوجهاً بالشكر إلى اللواء أحمد فاضل- مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.