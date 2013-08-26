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كيف يمكن الحفاظ على استمرار الحمل فى حالة الرحم ذو القرنين؟

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كيف يمكن الحفاظ على استمرار الحمل فى حالة الرحم ذو القرنين؟ كيف يمكن الحفاظ على استمرار الحمل فى حالة الرحم ذو القرنين؟

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 29 عاما، ولدى طفل واحد كنت قد أجريت عملية ربط أثناء الحمل فى طفلى.

ولكنى حملت ثلاث مرات متتالية، ولم يكتمل أى منهم وتعرضت فى المرات الثلاثة لإجهاض مبكر والسبب كما أخبرنى الطبيب، هو أن الرحم ذو قرنين، ما فرص اكتمال الحمل مرة أخرى، وكيف يمكننى تجنب التعرض للإجهاض المبكر؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:
> إن حالات الرحم ذو القرنين تتطلب ضرورة إجراء جراحة ربط لعنق الرحم فى بداية الحمل بعد الأسبوع السادس إلى السابع، وتكرار الإجهاض ربما يكون بسبب عدم إجراء الجراحة فى الوقت المناسب كما تتطلب تلك الحالات نوع معين من الجراحة يسمى الربط العالى، ويتم على مستوى مرتفع عن الربط المعتاد، كما يستخدم فيه نوع خاص من خيوط الجراحة أشد سمكا وقوة.

وذلك لأن هذا النوع من الأرحام أكثر عرضة لحالات الإجهاض المبكر.

كما ننصحها أيضا بإجراء تحليل "تورش" للكشف عن الفيروسات التى يمكن أن تسبب الإجهاض فى الشهور الأولى، للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى بجانب الرحم مسئولة عن تلك الحالة.
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مصر 365