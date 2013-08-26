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إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة بسبب تأخر صرف رواتبهم

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إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة بسبب تأخر صرف رواتبهم إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة بسبب تأخر صرف رواتبهم

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الإثنين 26-08-2013 12:11

شهدت ساحات مصانع شركة للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، صباح اليوم، حالة من الشلل والتوقف التام في كل عمليات إنتاج الغزول والملابس الجاهزة بجميع العنابر إثر دخول الآلاف من عمال الشركة في إضراب مفتوح عن العمل؛ بسبب تأخير صرف الرواتب وعدم صرف حافز شهر ونصف السنوي وحافز بدل الأيام الإضافي قبل انقضاء شهر أغسطس الحالي.

كما طالبوا برحيل المهندس فؤاد عبدالعليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركات القابضة للغزل والتسيج، لتواطئه مع المحاسب إبراهيم بدير، المفوض العام لشركة غزل المحلة، في فساد وتخريب مصانع الشركة، وتعنته في قرارت ضد العمال منذ توليه منصبه، حسبما ذكروه.

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