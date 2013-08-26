معرض تثقيفي متنقل للبرنامج الوطني للرفق بالحيوان

ينفذ البرنامج الوطني للرفق بالحيوان (رفق) معرضه التثقيفي المتنقل بالشراكة مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية وجمعية الإمارات للرفق بالحيوان الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويبدأ عرض محتويات معرضه للصور التي تشمل عدة مواضع بهدف إيصال الرسائل التوعوية للجمهور من خلال الدورة 11 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2013) الذي سيقام في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 7 سبتمبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشاد مدير عام البرنامج الوطني للرفق بالحيوان وليد مبارك الشكيلي بالتعاون الكبير والتسهيلات المتميزة التي يقدمها في هذا الصدد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2013 ).

كما صرح الشكيلي أنه تم اختيار معرض الصيد والفروسية ليكون أول محطات معرض (رفق) المتنقل، وذلك لوجود أكبر شريحة في المجتمع تهتم بالحيوانات بشكل عام وللعدد الكبير والمتزايد سنويا من الزوار.

وجاء العمل المشترك المثمر بين البرنامج الوطني للرفق بالحيوان وجمارك أبوظبي لتسليط الضوء على الحيوانات المدرجة ضمن قائمة المواد المذكورة في اتفاقية (سايتس)، والتي تعني بالحد من الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وذلك سعيا للحد من الاتجار بهذه الحيوانات والمساهمة في المحافظة عليها ومنع إدخالها الدولة بالطرق الممنوعة عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية، الأمر الذي ساهم في إيجاد أهداف مشتركة نتج عنها هذا العمل الفريد الذي يبرز مدى اهتمام إدارة الجمارك بالمساهمة في تطبيق الاتفاقية الدولية وتثقيف المجتمع المحلي والدولي بها.

وأفاد الشكيلي أن البرنامج الوطني للرفق بالحيوان يدعو الجمهور الكريم لزيارة جناح (رفق) للاستفادة من المعلومات الموجودة والاطلاع عليها.

كما ويبرز المعرض (رفق) صورا تعبر عن اهتمام قيادة وشعب دولة الإمارات بالحيوانات.