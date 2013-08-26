إغلاق كسارة في الفجيرة لمخالفات بيئية

أغلقت وزارة البيئة والمياه إحدى الكسارات العاملة في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة لمدة شهر لمخالفتها لأحكام التشريعات المنظمة عملها وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المختصة.

وأوضح سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي أن قرار إغلاق الكسارة جاء بسبب مخالفتها أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها والقرار الوزاري الصادر سنة 2010 في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة لتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة ..لافتا إلى أنه لوحظ أثناء عملية التدقيق انبعاث غبار ناتج عن العمليات التشغيلية للكسارة.

واضاف أنه تم ضبط الكسارة المخالفة أثناء قيام فريق من المختصين بالتدقيق عليها وذلك ضمن برامج التفتيش والرقابة الدورية التي تتم على أعمال الكسارات والمقالع في الدولة بهدف تعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ونقل منتجاتها.

واشار الى وجود انبعاثات كثيفة للغبار من وحدات التغذية الرئيسية للكسارة ومن الأحزمة الناقلة بسبب عدم صيانتها بشكل دوري وعدم استخدام النظام الرطب لكبح الغبار أثناء تشغيل الكسارة إضافة إلى افتقارها إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية .

وأكد أن الوزارة حريصة على التدقيق والتفتيش والتأكد من التزام الكسارات بالشروط الواردة بالتشريعات المنظمة ولن تسمح للكسارات بمعاودة عملياتها بعد فترة الإغلاق إلا بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الصحيحة لها.

يذكر أنه تم منذ بداية العام الحالي إغلاق 13 كسارة وإنذار كسارتين لمخالفتهم القوانين والتشريعات المنظمة.

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