عمال “غزل شبين” يعتدون على أمين صندوق النقابة بسبب المرتبات

اعتدى اليوم العشرات من عمال مصنع غزل شبين الكوم بالمنوفية بالضرب على امين صندوق النقابة بالشركة محمد معوض “الاخوانى ” متهمين اياها بالتورط فى التسبب فى تاخير المرتبات الخاصة بالعمال خاصة بعد اعتصامه فى ميدان رابعة العدوية لمدة تزايدت عن 45 يوم ثم عدم حضورة الى العمل مما ادى الى حدوث ازمة داخل الشركة لتهييج العمال ضد الحكومة .

و أكد العمال انهم قاموا بمحاولة القاء القبض علي الاخوانى محمد معوض لتسليمة الى المباحث ولكنة حاول الفرار مما جعلهم يعتدون علية , كما اتهموا عاطف المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة بالتلاعب لبيع الشركة مرة اخرى .

كما توجه وفد من العمال الى قسم شرطة بندر شبين الكوم لتحرير محضر ضد الاخوانى امين صندوق النقابة لاتهامة بتهييج العمال والتسبب فى توقف المرتبات .

يذكر ان عمال غزل شبين كانوا قد تظاهروا امام مبنى محافظة المنوفية السبت الماضى للمطالبة بصرف المرتبات المتاخرة والتى وصلت الى شهرين وطالبوا سكرتير عام مساعد المنوفية بالتدخل لحل ازمة العمال وتوفير المواد الخام الخاصة بالشركة .