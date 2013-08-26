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بالصور| ممثلات بولييود يتنافسن على التألق في أسبوع "لاكمي" للموضة في مومباي

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بالصور| ممثلات بولييود يتنافسن على التألق في أسبوع "لاكمي" للموضة في مومباي بالصور| ممثلات بولييود يتنافسن على التألق في أسبوع "لاكمي" للموضة في مومباي

كتب : سارة سعيد منذ 40 دقيقة

حضرت كثيرات من ممثلات السينما الهندية أسبوع "لاكمي" للموضة، الذي يقام في مدينة مومباي، وتتنافس مشاهير بولييود على الأناقة وجذب الأنظار لهن في أحد أهم أحداث الموضة في الهند.

فتنافست الممثلتان جينيليا دسوزا وريشا شادا على التألق في فساتين سوداء، فارتدت ريشا ثوبا طويلا يكشف عن صدرها، ذو نقوش فضية اللون على أحد جوانبه، أما جينيليا فكان ثوبها قصيرا من الستان تعلوه طبقة من الشيفون الشفاف.

وكانت الممثلة موجدا جودسي عنوانا للتألق بفستانها الأحمر الطويل، الذي يتجمع على أحد جوانبه بحلي على شكل وردة ذهبية، ورفعت شعرها بطريقة كلاسيكية زادت من تألقها، وكان اللون الأحمر أيضا سبب تألق الممثلة سانجيتا بيلجان بفستان قصير بدون أكمام.

وارتدت جول بانينج ثوبا طويلا من الأزرق الزاهي، في حين ارتدت زارين خان تنورة من اللون الطوبي الفاتح مع بلوزة ضيقة من اللون الأسود، ولن تتجه كل الممثلات لارتداء فساتين سهرة، حيث ارتدت الممثلة ماليكا أرورا شورتا قصيرا من الأخضر الزاهي مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة، كذلك اللمثلة سانا سعيد ارتدت تنورة قصيرة من اللون البيض مع بادي قصير من نفس اللون.

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