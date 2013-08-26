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بالصور| الشقيقتان كارينا وكاريشما كابور يتألقان في أسبوع لاكمي للموضة بكينيا

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بالصور| الشقيقتان كارينا وكاريشما كابور يتألقان في أسبوع لاكمي للموضة بكينيا بالصور| الشقيقتان كارينا وكاريشما كابور يتألقان في أسبوع لاكمي للموضة بكينيا

كتب : سارة سعيد منذ 33 دقيقة

تألقت نجمتا بولييود الشقيقتان كارينا وكاريشما كابور، في أحد عروض الأزياء بأسبوع لاكمي للموضة الذي يقام في مدينة مومباي الهندية.

وبدت كارينا جذابة في فستان طويل من اللون الأصفر الليموني بدون أكمام، يكشف عن ظهرها الذي تزينه عدة خطوط سوداء، وربطت شعرها من الخلف على شكل "ذيل حصان" طويل وهو ما زاد وجهها جاذبية.

أما كاريشما فتألقت كالأميرات في فستان من اللون الذهبي، وكان الجزء العلوي منه مصنوع من الدانتيل المنقوش مع أكمام طويلة، والجزء السفلي واسع من الذهبي اللامع، وربطت شعرها من الخلف في شكل كعكة كبيرة وهو ما أكسبها الطابع الكلاسيكي في مظهرها.

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