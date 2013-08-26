مصدر أردني: الاجتماع العسكري لبحث ضرب أهداف داخل سوريا اليوم

قال مصدر حكومي أردني لوكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، إن اجتماعا في الأردن يضم رؤساء هيئات الأركان لجيوش عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يبدأ، الإثنين، لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري. وكان مصدر عسكري أردني قال، الأحد، إن الاجتماع المغلق الذي ضم قادة جيوش 10 دول عربية وأوروبية وأمريكية، فى العاصمة الأردنية، عمان، بحث سيناريو توجيه ضربة عسكرية لأهداف استراتيجية للنظام السوري. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه إنه «من المؤمل أن يبدأ الاجتماع في وقت لاحق الإثنين ويختتم الثلاثاء وفقا لما هو مخطط». وأضاف المصدر أن «عددا من قادة الجيوش ما زالوا يتوافدون إلى المملكة وسيصدر بيان رسمي بمجرد بدء الاجتماع»، فيما لم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل. وكان مصدر عسكري أردني مسؤول أعلن، الجمعة، في بيان، أن الاجتماع الذي يضم رؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول يعقد لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري. ويحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي ورؤساء هيئات الأركان في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بحسب البيان. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية نبيل فهمي، الأحد، في عمان إن «هذا الاجتماع العسكري مبرمج له منذ أسابيع وأشهر وأجندته معروفة».إعلان - Ads إعلان - Ads
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