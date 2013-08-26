أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصدر أردني: الاجتماع العسكري لبحث ضرب أهداف داخل سوريا اليوم

Google+ Print
مصدر أردني: الاجتماع العسكري لبحث ضرب أهداف داخل سوريا اليوم مصدر أردني: الاجتماع العسكري لبحث ضرب أهداف داخل سوريا اليوم
قال مصدر حكومي أردني لوكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، إن اجتماعا في الأردن يضم رؤساء هيئات الأركان لجيوش عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يبدأ، الإثنين، لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري. وكان مصدر عسكري أردني قال، الأحد، إن الاجتماع المغلق الذي ضم قادة جيوش 10 دول عربية وأوروبية وأمريكية، فى العاصمة الأردنية، عمان، بحث سيناريو توجيه ضربة عسكرية لأهداف استراتيجية للنظام السوري. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه إنه «من المؤمل أن يبدأ الاجتماع في وقت لاحق الإثنين ويختتم الثلاثاء وفقا لما هو مخطط». وأضاف المصدر أن «عددا من قادة الجيوش ما زالوا يتوافدون إلى المملكة وسيصدر بيان رسمي بمجرد بدء الاجتماع»، فيما لم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل. وكان مصدر عسكري أردني مسؤول أعلن، الجمعة، في بيان، أن الاجتماع الذي يضم رؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول يعقد لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري. ويحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي ورؤساء هيئات الأركان في كل من المملكة العربية وقطر وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بحسب البيان. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية نبيل فهمي، الأحد، في عمان إن «هذا الاجتماع العسكري مبرمج له منذ أسابيع وأشهر وأجندته معروفة».      

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً