مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا

قالت مصادر طبية فلسطينية، الإثنين، إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله في الضفة الغربية . وأضافت المصادر أن الشابين روبين زايد (34 عاما) ويونس جحجوح (22 عاما) أصيبا بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات شهدها مخيم قلنديا، صباح الإثنين، مما أدى إلى مقتلهما . وتابعت المصادر قائلة أن هناك 14 مصابا بالرصاص الحي يعالجون في مستشفى رام الله الحكومي أحدهم إصابته حرجة جدا . وقال شهود عيان من مخيم قلنديا لـ «رويترز» إن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر الإثنين لاعتقال احد الشبان وجرت مواجهات عنيفة بينهم وبين أشخاص ألقوا عليهم الحجارة، ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد .

شبكةعيونالإخبارية

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