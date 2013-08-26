أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

حسام مؤنس: الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية حق يراد به باطل

Google+ Print
حسام مؤنس: الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية حق يراد به باطل حسام مؤنس: الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية حق يراد به باطل

كتب : محمود عباس منذ 40 دقيقة

وصف حسام مؤنس، المتحدث الرسمي للتيار الشعبي، الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية، في ظل موجة عارمة لتشويه ثورة يناير ورموزها وشبابها، بأنه حق يراد به باطل، مؤكدا أن تحتاج إلى ساسة جدد وضخ لدماء شابة في الحياة السياسية، "لكنها أيضا تحتاج لأن يكون من يقول ذلك له أي دور سياسى سابق يدعم ذلك لنصدقه".

وأضاف مؤنس، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ننتقد النخبة السياسية ونختلف معها ومع مواقفها كثيرا، لكن ندرك قدرهم ودورهم ونضال كثير منهم بينما كان آخرون يكتبون خطابات إجهاض الثورة".

واستكمل المتحدث باسم التيار الشعبي "مؤسسات الدولة أيضا تحتاج دماء شابة، وحتى الآن لا نجد دلالة جادة على توجه حقيقى لضخ دماء شابة في عروق الدولة رغم كونه أحد بنود خارطة الطريق. مصر تحتاج أيضا أن يدرك بعض من يشغلون مواقع سلطتها الانتقالية المؤقتة حدود دورهم، وأن يوجه بعضهم استشاراته لمن يطلبها منه ولمن كلفه بها، وإدراك الفارق بين من يؤدون أدوارهم ويحصدون الإعجاب بكفائتهم، وبين من لم نر لهم دورا جادا فى حدود اختصاصهم ويتفرغون لتقديم النصائح لغيرهم".

وأكد مؤنس "ستشكل القوى الوطنية المنتمية للثورة بديلها وتطرح فكرها وتقدم شبابها ورموزها للشعب، وهي تدرك واجباتها ودورها ولن ننتظر إرشادا أو توجيها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017