حسام مؤنس: الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية حق يراد به باطل

كتب : محمود عباس منذ 40 دقيقة

وصف حسام مؤنس، المتحدث الرسمي للتيار الشعبي، الحديث عن نقد النخبة والقوى السياسية، في ظل موجة عارمة لتشويه ثورة يناير ورموزها وشبابها، بأنه حق يراد به باطل، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى ساسة جدد وضخ لدماء شابة في الحياة السياسية، "لكنها أيضا تحتاج لأن يكون من يقول ذلك له أي دور سياسى سابق يدعم ذلك لنصدقه".

وأضاف مؤنس، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ننتقد النخبة السياسية ونختلف معها ومع مواقفها كثيرا، لكن ندرك قدرهم ودورهم ونضال كثير منهم بينما كان آخرون يكتبون خطابات إجهاض الثورة".

واستكمل المتحدث باسم التيار الشعبي "مؤسسات الدولة أيضا تحتاج دماء شابة، وحتى الآن لا نجد دلالة جادة على توجه حقيقى لضخ دماء شابة في عروق الدولة رغم كونه أحد بنود خارطة الطريق. مصر تحتاج أيضا أن يدرك بعض من يشغلون مواقع سلطتها الانتقالية المؤقتة حدود دورهم، وأن يوجه بعضهم استشاراته لمن يطلبها منه ولمن كلفه بها، وإدراك الفارق بين من يؤدون أدوارهم ويحصدون الإعجاب بكفائتهم، وبين من لم نر لهم دورا جادا فى حدود اختصاصهم ويتفرغون لتقديم النصائح لغيرهم".

وأكد مؤنس "ستشكل القوى الوطنية المنتمية للثورة بديلها وتطرح فكرها وتقدم شبابها ورموزها للشعب، وهي تدرك واجباتها ودورها ولن ننتظر إرشادا أو توجيها".