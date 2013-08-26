برشلونة يطالب الحكام باحتساب كل المخالفات المرتكبة ضد نيمار

(إفي) - طالب أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لفريق برشلونة الحكام بالاحتكام للعدل واحتساب كل المخالفات التي ترتكب ضد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

واعترض لاعبو برشلونة والجهاز الفني والمشجعين على تغاضي حكم مباراة برشلونة ومالاجا (1-0) عن معاقبة مدافع الفريق الأندلسي خيسوس جاميز على تدخله العنيف بدون كرة ضد نيمار.

وعن سؤال بشأن أداء نيمار في مباراة الأحد، أجاب زوبيزاريتا "عندما يتأقلم أكثر مع الفريق بنسبة 100% سنشاهد أفضل ما لديه، نتمنى ايضا أن يتم احتساب كل المخالفات التي ترتكب ضده".

وغاب نيمار كالعادة عن التشكيل الأساسي ليحل بديلا في الشوط الثاني رغم إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي هذا الشأن قال الحارس الكتالوني السابق "تاتا مارتينو شرح الأمر جيدا، غياب ميسي لا يعني مشاركة نيمار أساسيا، تعاقدنا مع نيمار من أجل مواسم كثيرة في المستقبل، ليس من أجل مباراة او اثنتين، لديه طموح لكي يصبح أفضل ما يكون معنا".

وتجنب زوبيزاريتا التعليق على تصريحات المدرب الأرجنتيني التي انتقد فيها المبلغ الضخم الذي رصده الغريم ريال مدريد لشراء اللاعب الويلزي جاريث بيل، واعتبره نوع من "عدم الاحترام للمجتمع".

واكتفى بالرد "لا أعرف، مدرب برشلونة بإمكانه إعطاء رأيه في موضوع كروي بشكل عام من وجهة نظره الشخصية، لن أتدخل في الأمر".