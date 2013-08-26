عملية الربط ضرورية للحفاظ على الحمل فى حالات قصر عنق الرحم

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل فى الشهور الأولى وهذا هو الحمل الثالث لى وفى الزيارة الأخيرة للطبيب أخبرنى بأن عنق الرحم لدى قصير وللحفاظ على الحمل، وتجنب حدوث إجهاض يجب أن أجرى عملية ربط مع العلم أن ولادتى الأولى تمت فى بداية الشهر التاسع والثانية فى الشهر الثامن فهل هناك أى حلول أو بدائل دوائية أخرى للجراحة؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية ابو النجا استشارى امراض النساء والولادة قائلا: لا يوجد أى بديل غير جراحى لحالات قصر عنق الرحم ففى تلك الحالة تعتبر عملية الربط ضرورة للحفاظ على استمرار الحمل، وخاصة بعد ولادتين سابقتين وبالتالى تعرض عنق الرحم للضعف فى كل مرة عن سابقتها، وهو ما يفسر كون الولادة الثانية جاءت بشكل مبكر عن الولادة الأولى.

كما يفضل فى تلك الحالات أن تكون عملية الربط من النوع المرتفع والتى يستخدم فيها نوع أقوى من خيوط الجراحة وتجرى للحالات الأكثر عرضة للإجهاض أو للولادة المبكرة كما فى تلك الحالة.

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