أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عملية الربط ضرورية للحفاظ على الحمل فى حالات قصر عنق الرحم

Google+ Print
عملية الربط ضرورية للحفاظ على الحمل فى حالات قصر عنق الرحم عملية الربط ضرورية للحفاظ على الحمل فى حالات قصر عنق الرحم

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل فى الشهور الأولى وهذا هو الحمل الثالث لى وفى الزيارة الأخيرة للطبيب أخبرنى بأن عنق الرحم لدى قصير وللحفاظ على الحمل، وتجنب حدوث إجهاض يجب أن أجرى عملية ربط مع العلم أن ولادتى الأولى تمت فى بداية الشهر التاسع والثانية فى الشهر الثامن فهل هناك أى حلول أو بدائل دوائية أخرى للجراحة؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية ابو النجا استشارى امراض النساء والولادة قائلا: لا يوجد أى بديل غير جراحى لحالات قصر عنق الرحم ففى تلك الحالة تعتبر عملية الربط ضرورة للحفاظ على استمرار الحمل، وخاصة بعد ولادتين سابقتين وبالتالى تعرض عنق الرحم للضعف فى كل مرة عن سابقتها، وهو ما يفسر كون الولادة الثانية جاءت بشكل مبكر عن الولادة الأولى.

كما يفضل فى تلك الحالات أن تكون عملية الربط من النوع المرتفع والتى يستخدم فيها نوع أقوى من خيوط الجراحة وتجرى للحالات الأكثر عرضة للإجهاض أو للولادة المبكرة كما فى تلك الحالة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365