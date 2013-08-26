أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

جبهة النصرة تتبنى اغتيال محافظ حماة في سوريا

Google+ Print
جبهة النصرة تتبنى اغتيال محافظ حماة في سوريا جبهة النصرة تتبنى اغتيال محافظ حماة في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 4 دقائق

تبنت جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام السوري اغتيال محافظة حماة (وسط)، أمس، مؤكدة أنها نفذت العملية انتقاما للهجوم المفترض بأسلحة كيميائية الذي اتهمت المعارضة القوات السورية بشنه في ريف دمشق.

وأعلنت جبهة النصرة على حسابها على موقع تويتر "ضمن سلسلة غزوات العين بالعين، مقتل محافظ حماة أنس ناعم وعدد من مرافقيه على أيدي ليوث جبهة النصرة في حماة بسيارة مفخخة، ولله الحمد".

كانت جبهة النصرة توعدت بالثأر لسكان ريف دمشق ردا على "الهجوم الكيميائي" الذي نفذته القوات النظامية، عبر استهداف القرى العلوية، على حد قولها.

وأعلن زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، في تسجيل صوتي نشر على مواقع إسلامية إلكترونية عن "سلسلة غزوات العين بالعين" بدأت منذ أمس. وبعد بضع ساعات أعلن التلفزيون الرسمي السوري مقتل محافظ حماة في تفجير سيارة مفخخة في أحد أحياء المدينة.

وتوعد زعيم النصرة تحديدا بمهاجمة قرى علوية، الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

كما أعلنت النصرة في بيانها اليوم اغتيال مفتي علوي في مدينة اللاذقية الساحلية، معقل النظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة