جبهة النصرة تتبنى اغتيال محافظ حماة في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 4 دقائق

تبنت جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام السوري اغتيال محافظة حماة (وسط)، أمس، مؤكدة أنها نفذت العملية انتقاما للهجوم المفترض بأسلحة كيميائية الذي اتهمت المعارضة القوات السورية بشنه في ريف دمشق.

وأعلنت جبهة النصرة على حسابها على موقع تويتر "ضمن سلسلة غزوات العين بالعين، مقتل محافظ حماة أنس ناعم وعدد من مرافقيه على أيدي ليوث جبهة النصرة في حماة بسيارة مفخخة، ولله الحمد".

كانت جبهة النصرة توعدت بالثأر لسكان ريف دمشق ردا على "الهجوم الكيميائي" الذي نفذته القوات النظامية، عبر استهداف القرى العلوية، على حد قولها.

وأعلن زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، في تسجيل صوتي نشر على مواقع إسلامية إلكترونية عن "سلسلة غزوات العين بالعين" بدأت منذ أمس. وبعد بضع ساعات أعلن التلفزيون الرسمي السوري مقتل محافظ حماة في تفجير سيارة مفخخة في أحد أحياء المدينة.

وتوعد زعيم النصرة تحديدا بمهاجمة قرى علوية، الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

كما أعلنت النصرة في بيانها اليوم اغتيال مفتي علوي في مدينة اللاذقية الساحلية، معقل النظام.