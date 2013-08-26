بالصور.. محافظ القليوبية يلتقي أهالي الخصوص لبحث مشكلاتهم

التقى السيد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بمجموعة من أهالي مدينة الخصوص بديوان عام محافظة القليوبية واستمع للمشاكل التي تعاني منها المدينة كالعشوائيات ومشاكل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها ، كما استمع لمشكلة موقف الخصوص الذي بلغت تكلفته 750 ألف جنيه وتم تنفيذه منذ شهر أغسطس 2011 م ومن يومها وهو مستغل من قبل الباعة الجائلين والمقاهي وأصحاب النفوس الضعيفة وغيرهم دون أن تستفيد المدينة منه كموقف تم إنشاؤه لخدمة المواطنين ، وهو ما وعد المحافظ بحله في أسرع وقت ممكن .

وأكد المحافظ أنه أرسل خطابا إلى الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها يطلب منه تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لتقوم بعمل تخطيط مروري جديد لمدن المحافظة ، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة عرض سيادته مساهمة الجامعة في حل مشكلات المحافظة مجانا .

وقال ” عبد الظاهر ” أن المشكلات والتحديات كثيرة في المحافظة وأنه لم يجد في صندوق المحافظة عند مجيئه سوى 5 ملايين جنيه فقط وأنه يؤمن أنه بدون تعاون المواطنين مع المسئول لن يحدث أي تغيير أو حل للمشكلات ولكني لدي طاقة كبيرة وخبرة أكبر ورغبة في التغيير وأريد أن أتحدى نفسي لأحقق أكبر إنجازات ممكنة لمحافظة القليوبية بتعاونكم معنا ، لافتا إلى أن أهم الأولويات أمامه هي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والعشوائيات والإشغالات والنظافة .

واضاف ” عبد الظاهر ” أنه سيخاطب الوزراء المعنيين للتعاون في حل المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم بالمحافظة ، ولا شك أننا نمر بظروف صعبة وليس لدينا مشروعات جاهزة أو على وشك الإنجاز ولكننا مصرون على التغيير وقد جئت هنا من أجل أن أعمل وأنجح وإذا شعرت بأنني لن أفعل شيئا سأترك مكاني ولكنني مصمم علي النجاح وأرجو من الجميع أن يتعاون معي .