شرطة عجمان تناقش الخطط والمحاور الاستراتيجية

ترأس العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالقيادة العامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والمحاور الاستراتيجية لشرطة عجمان للسنة المقبلة.

حضر الاجتماع العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام الشرطة والمديرون العامون ومديرو الإدارات بشرطة عجمان، كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ توصيات الاجتماع السابق والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من قبل الإدارات ووضع التوصيات اللازمة لها، واطلع الحضور على نتائج الربع الثاني لبطاقة الأداء المتوازن، بالإضافة إلى التقارير الشهرية لمبادرات العمل الشرطي.

ووجه قائد عام شرطة عجمان المديرين العامين ومديري الإدارات بالتعاون مع زملاء العمل والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات للجمهور لتحقيق المصلحة العامة ورفع سمعة القيادة العامة لشرطة عجمان.