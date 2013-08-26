هيئة الطرق تُكرّم الفائزين بجائزة أصدقاء مركز الحجز والتوزيع

كرّم مركز الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، سائقي مركبات الأجرة الفائزين بجائزة "أصدقاء مركز الحجز والتوزيع"، التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا. جاء التكريم خلال حفل حضره الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة، وعادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بالمؤسسة، وعدد من المسؤولين وسائقي مركبات الأجرة، وقد تخلل الحفل نقاشات بين المدير التنفيذي والسائقين، حيث تم الاستماع إلى بعض الآراء والاقتراحات الجيدة والتي يسهم في تطوير العمل ولارتقاء به.

وقال آل علي: إن إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، كانت قد أطلقت جائزة "أصدقاء مركز الحجز والتوزيع" المخصصة للسائقين الأكثر استجابةً لتنفيذ حجوزات المركز القائم على تنسيق عملية حجز وتوزيع مركبات الأجرة في إمارة دبي، من خلال استقبال اتصالات المتعاملين الراغبين في الحصول على خدمة حجز مركبات الأجرة في أوقات محددة ومن موقع معين، موضحا أن هذه المبادرة جاءت ضمن توجهات المؤسسة في تكريس وتجسيد أهدافها الرامية إلى زيادة ولاء وتشجيع روح التنافس الايجابي بين سائقي مركبات الأجرة لخدمة استراتيجية الهيئة عبر المؤسسة، وصولا إلى رضا المتعاملين، ودفعهم للاستفادة القصوى من خدمات مركز الحجز والتوزيع.

وفي السياق ذاته، أشار عادل محمد شاكري، إلى أن الجائزة تُعد خطوة لتشجيع السائقين على بذل المزيد من الاستجابة لتنفيذ حجوزات مركز الحجز والتوزيع، إضافة لكونها فرصة لمكافأتهم وإبراز دورهم في خدمة المجتمع.

توسعات «كارس»

أعلنت "كارس" لتسجيل وفحص المركبات في دولة الإمارات عن خطط توسع طموحة تتمثل باعتزامها خدمة 500,000 سيارة في الدولة وذلك من خلال إطلاق مراكز خدمة في كافة أنحاء الإمارات في العام 2014. جاء ذلك خلال احتفال الشركة بمرور 35 عاماً على تأسيسها.

ووصل معدل التسجيل اليومي للمركبات الجديدة في دبي الى 3500 مركبة في العام 2012. وتشرف "كارس" على خدمة حوالي 200 مركبة من هذا المعدل اليومي وذلك في مجالي الفحص والتسجيل.