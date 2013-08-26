«سكي دبي» يحقق أمنية طفل متوحد بقضاء يوم بالمنتجع الثلجي

أكثر ما يدخل السرور إلى قلب الوالدين هو تحقيق أمنيات أبنائهم، لذا كانت فرحة السيد عودة دراج وزوجته ألطاف عبدالله لا توصف عندما حققا أمنية ابنهما الصغير بقضاء يوم مميز في منتجع التزلج «سكي دبي»، حيث تجوّل في الحديقة الثلجية «سنو بارك»والتقى بطيور البطريق القطبية التي تتخذ من «سكي دبي» موطناً محاكياً لبيئتها الطبيعية، وعاش أجواء الشتاء بكل روعتها وبهجتها.

ولم يسبق لابنهما محمد دراج (أربعة أعوام) المصاب بالتوحّد أن شاهد الثلج أو عاش الأجواء الشتوية قبل زيارته لمنتجع «سكي دبي». وكان والداه، المقيمان في الكويت، قد فازا بجائزة حَمْلة «قلبان وأمنية» التي أطلقتها «بيبيلاك جونيور»” Bebelac Junior” بهدف تمكين والدين من تحقيق أمنية أحد أبنائهم.

وأعرب «سكي دبي» عن سعادته باستضافة الطفل محمد وإدخال البهجة إلى قلبه في إطار التزامه بمسؤوليته تجاه المجتمع، لا سيما ما يتصل بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمبادرات الرامية إلى تعزيز دور الآباء.