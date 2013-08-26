إشارات أبوظبي ترصد المخالفين بالأشعة تحت الحمراء دون فلاش

شددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبى على ضرورة خفض السرعات بالقرب من التقاطعات و تجنب الأخطاء التي يرتكبها السائقين في التقاطعات بزيادة السرعة لإدراك الإشارة عند تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، لافتة إلى أن كاميرات رصد مخالفي قوانين السير والمرور بتقاطعات مدينة أبوظبى تعمل بتقنية وكفاءة عالية وشمولية باستخدام الأشعة تحت الحمراء دون "فلاش " لتصوير مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز السرعات المقررة والاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة ، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة ، ، ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات ,والمركبات التي تقوم بالانعطاف او الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

وحذر العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي من مخاطر قيام بعض السائقين بتجاوز الإشارة الضوئية في حالة الانشغال باستخدام الهاتف ، مشيراً إلى أن تلك الأخطاء يترتب عليها خسائر مادية وبشرية منوها إلى أن أولوية المرور لمن تضئ لهم الإشارة الضوئية الخضراء وحث السائقين الآخرين على الانتظار إلى حين تحول الإشارة إلى اللون الأخضر.

وقال أن نظام المراقبة عند التقاطعات بإمارة ابوظبي الذي باشرت المديرية تنفيذه من بداية عام 2012 يعتبر مشروع متكامل لتحسين السلامة المرورية على التقاطعات ويتم بموجبه ولمدة خمس سنوات تركيب كاميرات المراقبة في ما يزيد عن 150 تقاطع بكل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية ،لافتا إلى المرحلة الأولى ان من المشروع شملت تركيب الكاميرات في 40 تقاطع بمدينة ابوظبي.

وأوضح أن نظام مراقبة الحركة المرورية على التقاطعات بإمارة ابوظبي يعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية للتقاطعات وتأثيرها على السلامة المرورية ، و وقوع الحوادث المرورية ، كما يتميز النظام بالربط مع نظام البلاغات والرسائل النصية وأنظمة الرسائل المتغيرة على الطريق .

وأكد أن المشروع يمثل واحداً من أهم مشاريع تحسين السلامة المرورية (الهندسة – التوعية - الضبط – التقييم - سرعة الاستجابة )على طرق وتقاطعات إمارة أبوظبى ويعتبر مشروع متكامل يشمل جميع عناصر تحسين السلامة المرورية او ما يعرف 5Es إضافة إلى تكامل كل العناصر " Integration " .

وقال الحارثى أن كاميرات مراقبة الحركة المرورية على التقاطعات تتميز بأنها كاميرات حرارية عالية الجودة "ثلاثية الوظائف" تغطى مايزيد عن خمس حارات في كل اتجاه و تقوم بعدة وظائف منها قراءة جميع لوحات المركبات العابرة والتعرف على عدد المركبات العابرة وتصنيفها وقراءة متوسط سرعة الشارع والتعرف على عدد واتجاهات المشاة أثناء الإشارة الضوئية الخضراء والحمراء.

وأكد الحارثى أن المديرية تبذل جهودا كبيرة للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وذلك من خلال زيادة الضبط المروري وتركيب أنظمة حديثة للضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة ابوظبي بجانب تكثيف التوعية المرورية من خلال برنامج مرور ابوظبي "معا" على الفيسبوك والتويترواليوتيوب ، ونشر الثقافة المرورية من خلال وسائل الإعلام وتنظيم المحاضرات وتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع ، وحث كافة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور .

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