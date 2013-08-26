القضاء الإداري يقضي ببطلان انتخابات نقابة المعلمين‎ الفرعية بإدكو بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة ببطلان انتخابات النقابة الفرعية للمعلمين بمركز ادكو بسبب صدور حكم قضائى يقضى ببطلان الدعوة للانتخاب.

كانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد عقدت جلسة برئاسة المستشار سامى محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية المستشارين عوض فتحى بركة و احمد شريف السفتى للنظر فى الدعوى المقدمة من انور الزايد عبد الجواد ضد وزير التربية و التعليم و نقيب عام المعلمين و امين عام نقابة المعلمين بصفته ضمن المرشحين بانتخابات اللجنة النقابية للمعلمين بمركز ادكو التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار .

وطالب عبد الجواد فى دعواه ببطلان العملية الانتخابية لما شابها من اخطاء قانونية اهمها اجراء الانتخابات رغم اصدار أحكام قضائية ببطلان الدعوة للانتخابات لعدم صدورها من الجهة المختصة وهى الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت المحكمة فى قرارها ان الانتخابات التى اجريت يوم 14 سبتمبر 2011 تمت بالمخالفة للقانون وحكمت بالغاء قرار الدعوة للانتخابات وما يترتب عليه من اثار.

وبمقتضى هذا الحكم يعتبر وجود اللجنة النقابية للمعلمين بمركز ادكو باطلا ويستلزم الحكم عودة اللجنة النقابية السابقة .

ومن المنتظر أن تصدر احكاما خلال الفترة القادمة بحل اللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية نظرا لوجود نفس الخلل القانونى وهو عدم الدعوة لعقد الانتخابات عن طريق الجمعية العمومية للنقابة واقامة الانتخابات رغم صدور احكام قضائية بالغاء الدعوة اليها.