أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

القضاء الإداري يقضي ببطلان انتخابات نقابة المعلمين‎ الفرعية بإدكو بالبحيرة

  • 5
Google+ Print
القضاء الإداري يقضي ببطلان انتخابات نقابة المعلمين‎ الفرعية بإدكو بالبحيرة القضاء الإداري يقضي ببطلان انتخابات نقابة المعلمين‎ الفرعية بإدكو بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة ببطلان انتخابات النقابة الفرعية للمعلمين بمركز ادكو بسبب صدور حكم قضائى يقضى ببطلان الدعوة للانتخاب.

كانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد عقدت جلسة برئاسة المستشار سامى محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية المستشارين عوض فتحى بركة و احمد شريف السفتى للنظر فى الدعوى المقدمة من انور الزايد عبد الجواد ضد وزير التربية و التعليم و نقيب عام المعلمين و امين عام نقابة المعلمين بصفته ضمن المرشحين بانتخابات اللجنة النقابية للمعلمين بمركز ادكو التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار .

وطالب عبد الجواد فى دعواه ببطلان العملية الانتخابية لما شابها من اخطاء قانونية اهمها اجراء الانتخابات رغم اصدار أحكام قضائية ببطلان الدعوة للانتخابات لعدم صدورها من الجهة المختصة وهى الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت المحكمة فى قرارها ان الانتخابات التى اجريت يوم 14 سبتمبر 2011 تمت بالمخالفة للقانون وحكمت بالغاء قرار الدعوة للانتخابات وما يترتب عليه من اثار.

وبمقتضى هذا الحكم يعتبر وجود اللجنة النقابية للمعلمين بمركز ادكو باطلا ويستلزم الحكم عودة اللجنة النقابية السابقة .

ومن المنتظر أن تصدر احكاما خلال الفترة القادمة بحل اللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية نظرا لوجود نفس الخلل القانونى وهو عدم الدعوة لعقد الانتخابات عن طريق الجمعية العمومية للنقابة واقامة الانتخابات رغم صدور احكام قضائية بالغاء الدعوة اليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا