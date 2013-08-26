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مدرب حراس الأهلي: إكرامي الأفضل في مصر .. وليوبار سيكون أشرس

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مدرب حراس الأهلي: إكرامي الأفضل في مصر .. وليوبار سيكون أشرس مدرب حراس الأهلي: إكرامي الأفضل في مصر .. وليوبار سيكون أشرس

التركيز مع الأهلي يعين شريف إكرامي على الاستمرار متربعا على عرش حراس مرمى .

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأحمر لموقع ناديه الرسمي "إكرامي بات حارس مرمى مصر الأول، ولكي يحافظ على تلك المكانة عليه أن بالتركيز والتألق مع الأهلي."

وتابع سليمان "مستوى إكرامي مطمئن خلال الفترة الماضية، ونعمل جاهدين من أجل استمراره كأفضل حراس المرمى في مصر."

وأضاف سليمان "مباراة ليوبار المقبلة حاسمة في مشوارنا بدوري أبطال إفريقيا، اتوقع أن يظهر الفريق الكونجولي أكثر شراسة من مما كان على ملعبه، لأنه سيخوض المباراة بدوافع أكبر."

ويستضيف المارد الأحمر منافسه يوم السبت المقبل على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى متأخرا بفارق الأهداف عن ليوبار وثلاث نقاط عن أورلاندو باير تس المتصدر.

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