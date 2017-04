Justin Timberlake يملك مسرح الـ MTV ويحصد 4 جوائز

في ليلة مليئة بالعروض المبهرة، إحتشد أهم نجوم العالم في الحفل السنوي لتوزيع جوائز موسيقى فيديو MTV والذي عُقِد في في "بروكلين"، بنيويورك.

وقدم النجم العالميّ المغنّي والكاتب ومنتج الأغاني والممثل Justin Timberlake عرضا لا ينسى مدته تصل إلى 20 دقيقة تضمن أغنية مع فرقته السابقة " ‘N Sync."، وإنضمّ Timberlake هذا العام إلى قائمة حصريّة من الفنانين الأسطوريين الحاصلين على جائزة "مايكل جاكسون للأغنية الطليعيّة المصوّرة". كما حصد جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية " Mirrors"

وتضمنت الحفلة بعض العروض المثيرة للجدل خاصة للنجمة Miley Cyrus التي عُلِّق على عرضها بطريقة سلبية من قبل بعض النجوم والمشاهدين بسبب ملابسها وحركاتها غير الأخلاقية على مسرح.

أما أهم الفائزين في حفل جوائز موسيقى فيديو MTV هم:

BEST COLLABORATION

Pink, feat. Nate Ruess, “Just Give Me A Reason”

BEST ROCK VIDEO

30 Seconds to Mars, “Up in the Air”

BEST POP VIDEO

Selena Gomez, “Come and Get It”

BEST ART DIRECTION

Janelle Monae feat. Erykah Badu, “Q.U.E.E.N”

BEST DIRECTION

Justin Timberlake, “Suit and Tie”

BEST CHOREOGRAPHY

Bruno Mars, “Treasure”

BEST VISUAL EFFECTS

Capital Cities, “Safe and Sound”

BEST CINEMATOGRAPHY

Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, “Can’t Hold Us”

BEST EDITING

Justin Timberlake, “Mirrors”

BEST HIP-HOP VIDEO

Macklemore and Ryan Lewis, feat. Ray Dalton, ”Can’t Hold Us”

BEST FEMALE VIDEO

Taylor Swift, “I Knew You Were Trouble”

BEST VIDEO WITH A SOCIAL MESSAGE

Macklemore and Ryan Lewis, feat. Mary Lambert, “Same Love”

BEST SONG OF SUMMER

One Direction, “Best Song Ever”

ARTIST TO WATCH

Austin Mahone

BEST MALE VIDEO

Bruno Mars, “Locked Out of Heaven”

VIDEO OF THE YEAR

Justin Timberlake, “Mirrors”