Justin Timberlake يملك مسرح الـ MTV ويحصد 4 جوائز

في ليلة مليئة بالعروض المبهرة، إحتشد أهم نجوم العالم في الحفل السنوي لتوزيع جوائز موسيقى فيديو MTV والذي عُقِد في في "بروكلين"، بنيويورك.
وقدم النجم العالميّ المغنّي والكاتب ومنتج الأغاني والممثل Justin Timberlake عرضا لا ينسى مدته تصل إلى 20 دقيقة تضمن أغنية مع فرقته السابقة " ‘N Sync."، وإنضمّ Timberlake هذا العام إلى قائمة حصريّة من الفنانين الأسطوريين الحاصلين على جائزة "مايكل جاكسون للأغنية الطليعيّة المصوّرة". كما حصد جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية " Mirrors"
وتضمنت الحفلة بعض العروض المثيرة للجدل خاصة للنجمة Miley Cyrus التي عُلِّق على عرضها بطريقة سلبية من قبل بعض النجوم والمشاهدين بسبب ملابسها وحركاتها غير الأخلاقية على مسرح.
أما أهم الفائزين في حفل جوائز موسيقى فيديو MTV هم:
BEST COLLABORATION
Pink, feat. Nate Ruess, “Just Give Me A Reason”
BEST ROCK VIDEO
30 Seconds to Mars, “Up in the Air”
BEST POP VIDEO
Selena Gomez, “Come and Get It”
BEST ART DIRECTION
Janelle Monae feat. Erykah Badu, “Q.U.E.E.N”
BEST DIRECTION
Justin Timberlake, “Suit and Tie”
BEST CHOREOGRAPHY
Bruno Mars, “Treasure”
BEST VISUAL EFFECTS
Capital Cities, “Safe and Sound”
BEST CINEMATOGRAPHY
Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, “Can’t Hold Us”
BEST EDITING
Justin Timberlake, “Mirrors”
BEST HIP-HOP VIDEO
Macklemore and Ryan Lewis, feat. Ray Dalton, ”Can’t Hold Us”
BEST FEMALE VIDEO
Taylor Swift, “I Knew You Were Trouble”
BEST VIDEO WITH A SOCIAL MESSAGE
Macklemore and Ryan Lewis, feat. Mary Lambert, “Same Love”
BEST SONG OF SUMMER
One Direction, “Best Song Ever”
ARTIST TO WATCH
Austin Mahone
BEST MALE VIDEO
Bruno Mars, “Locked Out of Heaven”
VIDEO OF THE YEAR
Justin Timberlake, “Mirrors”