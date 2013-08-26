شمس الكويتية تسجل موقفاً ضد التطرف

تستعد الفنانة الكويتية شمس لإطلاق عمل غنائي جديد، تهدف من خلاله الى مكافحة التطرف في جميع أنحاء الوطن العربي، لتسجل موقفاً خاصاً حول ما يجري في بعض الأقطار العربية، حيث ستحمل الأغنية التي كتبها الشاعر المصري جمال بخيتعنوان "دين أبوكم اسمه ايه"، وتقدمها برفقة الملحن الشاب محمد المهدي بشكل "دويتو"، وهو الذي قام بعملية التلحين وأسند مهمة التوزيع الموسيقي للموزع محمد عباس وتم التسجيل ما بين القاهرة ودبي.

وستعمل شمس بعد الإنتهاء من تسجيل وتنفيذ الأغنية بشكل نهائي الى تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ليتم عرضها على جميع الفضائيات المصرية والعربية، وستقوم بتجديد تعاونها مع المخرج المصري جميل جميل المغازي بعد مجموعة من التعاونات الأخيرة على صعيد الأغنيات المصورة، ولكنها لم تحدد حتى الآن متى ستتم عملية التصوير وأين.

ومن جهة أخرى تغادر شمس الإمارات مكان اقامتها الحالية الى وطنها الكويت لإحياء بعض مناسبات الأفراح للعائلات الكويتية، وستقوم بتجهيز بعض الأعمال الفنية خلال تواجدها فيها، خاصة بعملية الانتاج لأغنيات ألبومها المقبل التي بدأت العمل عليه وتجهيزه كي يكون جاهزاً لطرحه خلال الفترة المقبلة، دون أن تحدد موعداً لطرحه.