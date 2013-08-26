بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمبني أثري ببورسعيد

تمكنت ادارة الحماية المدنية ببورسعيد من إخماد حريق شب في مبني أثري ببورسعيد كان مقرا للقنصلية الامريكية بحي الشرق علي ضفاف القناة .

كان بلاغ للواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد في الساعة السابعة عن وجود حريق التهم عشرات الاشجار و النخيل في الفناء الاثري و الذي توضع فيه نفايات القمامة ، و ارتفعت السنة الهب و التهمت الاشجار و النخيل الموجود بالحديقة و انتشرت ادخنة النيران في حديقة نادى المسرح و مبنى شركة القناة للانشاتءات البحرية و المخصص كصالة أفراح.

و علي الفور انتقلت سيارة الاطفاء و تمكنت قوة ادارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق .

حضر لمكان الحريق اللواء محمد متولي رئيس حي الشرق و لم يغادر المكان الا بعد التأكد من السيطرة علي الحريق تماما.

وأكد اللواء محمد متولي ان سبب الحريق يرجع الي قيام الصبية من جامعي القمامة بإشعال النار في القمامة الموجودة داخل حديقة المبني الاثري خاصة أن باب الحديقة مفتوح للشارع .