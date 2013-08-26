رئيس الوزراء الياباني يصل الكويت

وصل رئيس مجلس الوزراء الياباني شينزوا ابى والوفد المرافق له فى زيارة رسمية للكويت بدعوة من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر ان يجرى الضيف اليابانى خلال الزيارة مباحثات مع كبار ال المسؤولين الكويتيين بهدف توثيق اواصر الصداقة وتعزيز العلاقات المتميز ة بين البلدين .

كان على رأس مستقبلى الوفد اليابانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزراء الداخلية والمالية والدفاع وكبار المسؤولين فى الدولة .

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الياباني هى الاولى منذ ابريل 2007 وتاتى عقب الزيارة التاريخية التى قام بها امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى طوكيو فى مارس من العام الماضى .

ا.ش.ا