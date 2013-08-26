دراسة: الشباب يزدادون بدانة أسرع من أى سن أخرى

أفادت دراسة حديثة بأن الشباب يزدادون بدانة أسرع من أى فئة عمرية أخرى، لأنهم أكثر عرضة لتراكم الدهون.

وتتبعت الدراسة، التى أجراها معهد /أوس دايب/ المتخصص فى بحث مرض السكر والبدانة وأمراض القلب فى حياة الاستراليين، النظام الغذائى وأسلوب حياة 11 ألف استرالى على مدى 12 عاما، وتوصلت إلى أن المزيد من الشباب يصابون بالبدانة أكثر من أى مجموعة عمرية أخرى.

وخلصت الدراسة الموسعة، التى نشرت نتائجها مؤخرا، بأن الاستراليين عموما يفشلون فى عمل التغييرات الضرورية فى أسلوب حياتهم لمحاربة السمنة وأمراض القلب وأمراض السكر، وأن النساء يزددن بدانة أكثر من الرجال.