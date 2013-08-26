كيف يمكن تجنب الولادة المفاجئة؟

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة متزوجة منذ سبع سنوات ولدى طفلان، وحامل للمرة الثالثة، فى حملى الأول ولدت بشكل مفاجئ فى بداية الشهر التاسع، وتكرر نفس الأمر فى الحمل الثانى، ولكل بشكل أسوأ وتمت الولادة فى منتصف الشهر الثامن، والمشكلة التى أعانى منها هى أن الرحم ينفتح بشكل مفاجىء وسريع فما سبب تلك الحالة؟ وما هى الطريقة التى تجنبنى تكرار ذلك فى هذا الحمل؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ولادة مفاجئة وانفتاح الرحم بشكل سريع، هى أسباب كثيرة، ومتعددة مثل ضعف عضلة الرحم، والتى تزداد ضعفا مع تكرار عدد مرات الولادة، ولذا نلاحظ أن الولادة الثانية جاءت بشكل مبكر عن الولادة الأولى.

والعلاج الوحيد لتجنب تكرار تلك الحالة فى الولادة الثالثة هى إجراء عملية ربط لعنق الرحم، وتتم فى الفترة بين الأسبوع العاشر إلى الثانى عشر من الحمل، مع تناول الأدوية التى تمنع تقلصات الرحم.