رئاسة الجمهورية تنفى مزاعم صحيفة "الشارع" عن طلب أمريكى لقاعدة عسكرية باليمن

نفى مصدر مسئول بالرئاسة اليمنية ما نشرته صحيفة "الشارع" اليمنية، فى عددها الصادر أمس الأحد، وأبرزته فى صفحتها الأولى بعنوان "اليمن قاعدة تموين خلفية للجيش الأمريكى".

وقال المصدر الرئاسى، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إن صحيفة "الشارع" قد دأبت خلال الفترة الماضية على نشر تلفيقات وفبركات كاذبة لا أساس لها من الصحة لأهداف ومرامى تبعث على الاستغراب والتوجس، وتعكس سعى صحيفة الشارع والقائمين عليها خلط الأوراق وتحويل الأنظار عن الحقائق الموضوعية، مطالبا الصحف بالعمل من أجل استقرار وأمن الوطن بدلا من الإثارة المصطنعة وترويج الافتراءات والأكاذيب المغرضة.

واستنكر المصدر ما زعمته صحيفة الشارع المعارضة تحت ذلك العنوان من معلومات مضللة منسوبة إلى مصدر عسكرى وآخر سياسى تحدثا لها حول زيارة قائد القيادة العسكرية الوسطى إلى صنعاء، بما فى ذلك افتراءاتها بأن الأمريكيين طلبوا استخدام أى منطقة داخل اليمن قاعدة تموين خلفية للجيش الأمريكى، وادعت أن اليمن قد وافق على تمركز بارجات وسفن عسكرية أمريكية فى المياه الإقليمية، وأن الأمريكان قد فضلوا جزيرة سقطرى.

وطالب المصدر الصحيفة أن تثبت صحة ما نشرته تماما، أو سيتم اللجوء إلى القضاء لينظر فى شأنها، مشيرة إلى أن ممارسات الصحيفة المنافية لأخلاقيات المهنة ليست الأولى.

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