أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئاسة الجمهورية تنفى مزاعم صحيفة "الشارع" عن طلب أمريكى لقاعدة عسكرية باليمن

Google+ Print
رئاسة الجمهورية تنفى مزاعم صحيفة "الشارع" عن طلب أمريكى لقاعدة عسكرية باليمن رئاسة الجمهورية تنفى مزاعم صحيفة "الشارع" عن طلب أمريكى لقاعدة عسكرية باليمن

نفى مصدر مسئول بالرئاسة اليمنية ما نشرته صحيفة "الشارع" اليمنية، فى عددها الصادر أمس الأحد، وأبرزته فى صفحتها الأولى بعنوان "اليمن قاعدة تموين خلفية للجيش الأمريكى".

وقال المصدر الرئاسى، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إن صحيفة "الشارع" قد دأبت خلال الفترة الماضية على نشر تلفيقات وفبركات كاذبة لا أساس لها من الصحة لأهداف ومرامى تبعث على الاستغراب والتوجس، وتعكس سعى صحيفة الشارع والقائمين عليها خلط الأوراق وتحويل الأنظار عن الحقائق الموضوعية، مطالبا الصحف بالعمل من أجل استقرار وأمن الوطن بدلا من الإثارة المصطنعة وترويج الافتراءات والأكاذيب المغرضة.

واستنكر المصدر ما زعمته صحيفة الشارع المعارضة تحت ذلك العنوان من معلومات مضللة منسوبة إلى مصدر عسكرى وآخر سياسى تحدثا لها حول زيارة قائد القيادة العسكرية الوسطى إلى صنعاء، بما فى ذلك افتراءاتها بأن الأمريكيين طلبوا استخدام أى منطقة داخل اليمن قاعدة تموين خلفية للجيش الأمريكى، وادعت أن اليمن قد وافق على تمركز بارجات وسفن عسكرية أمريكية فى المياه الإقليمية، وأن الأمريكان قد فضلوا جزيرة سقطرى.

وطالب المصدر الصحيفة أن تثبت صحة ما نشرته تماما، أو سيتم اللجوء إلى القضاء لينظر فى شأنها، مشيرة إلى أن ممارسات الصحيفة المنافية لأخلاقيات المهنة ليست الأولى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365