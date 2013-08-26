اختطاف رجل أعمال كويتى فى مانيلا

أكد سفير دولة الكويت لدى الفلبين وليد الكندرى اليوم "الاثنين" أن السفارة الكويتية تتابع عن كثب مع السلطات الفلبينية ما يستجد بشأن حادثة اختطاف رجل أعمال كويتى فى العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الأحد.

وأوضح السفير الكندرى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأنباء الكويتية أن السفارة تقوم منذ أمس وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بمتابعة حادثة اختطاف المواطن الكويتى مع السلطات الفلبينية، وأضاف "أن السفارة الكويتية تجرى اتصالات عدة مع السلطات الرسمية فى الفلبين للبحث عن رجل الأعمال الكويتى المختطف هناك، معربا عن الأمل فى العثور عليه فى أسرع وقت ممكن وكشف تفاصيل عملية الاختطاف.

يذكر أنه تم اختطاف رجل الأعمال الكويتى أمس الأحد من قبل جماعة مجهولة، بينما كان فى مهمة عمل تجارية أثناء وقوع الحادث.