أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس

Google+ Print
الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس

أدان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين من المواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وإصابة أكثر من خمسة عشر مواطنا آخرين بالرصاص الحى.

وقال أبو ردينة فى تصريح صحفى "إن سلسلة الجرائم الإسرائيلية واستمرار عطاءات الاستيطان تشكل رسالة واضحة لحقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه عملية السلام، مشيرا إلى أن ردود الفعل ستكون سلبية تجاه هذه الأفعال".

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل لمنع انهيار الجهود الأمريكية والدولية فى الشرق الأوسط.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا فجر اليوم، بهدف اعتقال أحد الشبان، وقد تصدى الأهالى لجنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة، مما أدى الى استشهاد اثنين من الفلسطينيين ووقوع عدد كبير من الإصابات نقلت إلى مستشفى رام الله لتلقى العلاج.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365