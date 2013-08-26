الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس

أدان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين من المواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وإصابة أكثر من خمسة عشر مواطنا آخرين بالرصاص الحى.

وقال أبو ردينة فى تصريح صحفى "إن سلسلة الجرائم الإسرائيلية واستمرار عطاءات الاستيطان تشكل رسالة واضحة لحقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه عملية السلام، مشيرا إلى أن ردود الفعل ستكون سلبية تجاه هذه الأفعال".

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل لمنع انهيار الجهود الأمريكية والدولية فى الشرق الأوسط.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا فجر اليوم، بهدف اعتقال أحد الشبان، وقد تصدى الأهالى لجنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة، مما أدى الى استشهاد اثنين من الفلسطينيين ووقوع عدد كبير من الإصابات نقلت إلى مستشفى رام الله لتلقى العلاج.

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