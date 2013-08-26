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الأسد: أى تدخل عسكرى أمريكى فى سوريا سينتهى بالفشل

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الأسد: أى تدخل عسكرى أمريكى فى سوريا سينتهى بالفشل الأسد: أى تدخل عسكرى أمريكى فى سوريا سينتهى بالفشل

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل لها أن العاصمة السورية "دمشق" قد تعرضت صباح اليوم (الاثنين)، لقصف بالهاون وسقوط قذائف بالقرب من ساحة الأمويين.

وفى نفس الإطار نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، عن الرئيس السورى بشار الأسد، أن أى تدخل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا سينتهى بالفشل.

وأضاف أن القادة الغربيين لن ينجحوا فى تحويل سوريا إلى دمية فى يد الغرب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتعرض فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما لضغوط للتدخل عسكريا فى سوريا عقب تواتر الأنباء عن استخدام النظام هناك أسلحة كيماوية ضد شعبه، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص فى منطقة الغوطة الشرقية الواقعة فى ريف دمشق، غير أن تلك الضغوط تقابلها معارضة، ورفض من قبل الرأى العام الأمريكى.

وكان محافظ حماة أنس عبد الرزاق الناعم لقى مصرعه أمس جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة حماة.

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