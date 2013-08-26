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اختطاف رجل أعمال كويتي فى مانيلا

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اختطاف رجل أعمال كويتي فى مانيلا اختطاف رجل أعمال كويتي فى مانيلا

أكد سفير دولة الكويت لدى الفلبين وليد الكندرى اليوم “الاثنين” أن السفارة الكويتية تتابع عن كثب مع السلطات الفلبينية ما يستجد بشان حادثة اختطاف رجل اعمال كويتى فى العاصمة الفلبينية مانيلا امس الاحد .

واوضح السفير الكندرى فى اتصال هاتفى مع وكالة الانباء الكويتية أن السفارة تقوم منذ امس وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بمتابعة حادثة اختطاف المواطن الكويتى مع السلطات الفلبينية ، وأضاف “أن السفارة الكويتية تجرى اتصالات عدة مع السلطات الرسمية فى الفلبين للبحث عن رجل الاعمال الكويتى المختطف هناك ” ، معربا عن الامل فى العتور عليه فى اسرع وقت ممكن وكشف تفاصيل عملية الاختطاف.

يذكر أنه تم اختطاف رجل الاعمال الكويتى امس الاحد من قبل جماعة مجهولة ، بينما كان فى مهمه عمل تجارية اثناء وقوع الحادث.

أ ش أ

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