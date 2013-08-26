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برنامج تدريبى لتنمية مهارات معلمى المرحلة الثانوية بدمياط

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برنامج تدريبى لتنمية مهارات معلمى المرحلة الثانوية بدمياط برنامج تدريبى لتنمية مهارات معلمى المرحلة الثانوية بدمياط

قال الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تم أمس الأحد ولمدة خمسة أيام تنفيذ البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى المرحلة الثانوية باستخدام أساليب التعلم القائم على المشروعات بمركز مصادر التعلم.

وأوضح حسن أن هدف البرنامج هو تفعيل جوانب الإبداع والابتكار لطلاب المرحلة الثانوية لتفعيل دور المدرسة فى التطبيقات العلمية للمواد الدراسية لتحسين مستوى أداء المنتج التعليمى فى جميع الجوانب الشخصية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفئة المستهدفة، هى مدرسى المواد الأساسية للمرحلة الثانوية (لغة عربية– ورياضيات– ولغة إنجليزية– ودراسات– وعلوم) لعدد 9 مدارس ثانوية بمعدل 5 مدرسين وهم (مدرسة اللغات الثانوية– مدرسة الثانوية العسكرية– مدرسة عمر بن الخطاب– مدرسة عزبة البرج الثانوية– مدرسة الإمام ناصف الثانوية– مدرسة فارسكور الثانوية بنات– مدرسة الروضة الثانوية– مدرسة كفر سعد الثانوية– مدرسة عمر بن الخطاب).

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