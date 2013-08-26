المصرى الديمقراطى بالقليوبية يدعم مبادرة "بهاء الدين" لحل الأزمة

رحب الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية بمبادرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، والتى تبناها المجلس بشأن الخروج من الأزمة الحالية.

وطالب الحزب، فى بيان أصدره اليوم الاثنين، القوى الوطنية، بتبنيها واعتبارها وسيلة لفتح آفاق جديدة لعودة الحياة السياسية، واستكمالا للمسار الديمقراطى، وطريقا لتأسيس دولة الديمقراطية والقانون والعدالة الاجتماعية.

ورحب البيان بأى جهود أو مبادرات تسعى لتحقيق السلم الاجتماعى، وحفظ حقوق المصريين الأساسية، وتحميهم من أى أعمال عنف تمارسها السلطة أو أى مجموعة خارجة عن القانون.

وطالب الحزب الحكومة بالنظر فى المبادرة ودراستها بشكل كامل، وعمل مؤتمر صحفى للرد عليها، سواء بالرفض أو الموافقة، وطالب البيان بإعلاء دولة القانون والمؤسسات ضد كل من تلوثت يده بدماء المصريين، مطالبا القضاء بأن يقول كلمته فى هذه الأحداث.