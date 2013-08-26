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«درة» وكندة علوش: يحيا الجيش.. ويسقط الإخوان

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«درة» وكندة علوش: يحيا الجيش.. ويسقط الإخوان «درة» وكندة علوش: يحيا الجيش.. ويسقط الإخوان

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 21 دقيقة

حالة من الغضب الشديد انتابت الممثلتين السورية كندة علوش والتونسية درة، بسبب محاولات بعض أعضاء «الإخوان المسلمين» الزج بهما فى تصريحات وهمية تؤكد تضامنهما مع معتصمى «رابعة» ورفضهما لفض الاعتصام، وقد تداول موقعا التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» صورة لـ«كندة» وهى ترفع أربع أصابع وهى نفس إشارة التضامن مع «رابعة»، أما «درة» فتم وضع تصريحات منسوبة لها تؤكد أن 30 يونيو انقلاب عسكرى وهى ترفضه.

«درة» أكدت لـ«الوطن» أن ما يحدث مؤامرة لإقحام الفنانين فى السياسة، وقالت إنها بمجرد علمها بهذا الخبر دخلت على الإنترنت لتجد تصريحات باسمها على موقع وهمى ومزيف ولهذا سارعت فورا بنفى الخبر وأكدت أنها لا تملك إلا حسابا واحدا على «تويتر» وآخر على «فيس بوك» والكلام المغلوط الذى نُسب لها موجود على مواقع مزيفة لا علاقة لها بها. وأضافت «درة»: «أكن كل احترام وتقدير للجيش المصرى العظيم والشعب المصرى الذى يضرب أروع الأمثلة فى الوطنية».

أما «كندة» فاندهشت من الذين يحاولون الزج بها فى مثل هذه الأمور وقد نفت هذا الافتراء وأكدت فى الوقت ذاته تضامنها مع الشعب المصرى العظيم فى ثورة ٣٠ يونيو، مضيفة أنها قد نزلت إلى الميادين التى شهدت الثورة الجديدة لكنها رفضت الإعلان عن ذلك وقتها لإيمانها أنه واجب عروبى من منطلق رفضها الاستبداد الدينى ودمج الدين بالسياسة وتدخل رجال الدين فى شئون إدارة البلاد العربية؛ لذلك تؤكد «كندة» أن أى استغلال للصورة الملفقة لا يمثلها وهو عار عن الصحة.

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