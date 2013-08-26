أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر بإثيوبيا: التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية

Google+ Print
سفير مصر بإثيوبيا: التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية سفير مصر بإثيوبيا: التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية

أكد السفير المصرى لدى إثيوبيا محمد إدريس، أن الجانب الإثيوبى يرحب بعقد الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى بكل من وإثيوبيا والسودان فى اقرب وقت، وأن الجانب السودانى طلب التأجيل بهدف التعامل مع تداعيات السيول.

وأوضح السفير إدريس اليوم أن الاتصالات جارية بين الجانبين المصرى والإثيوبى لعقد الاجتماع الثلاثى المقرر لوزراء الرى بالدول الثلاث، وأن الجانب الإثيوبى أفاد بأنه يرحب بعقد هذا الاجتماع فى أقرب وقت حيث سبق أن اقترحت إثيوبيا عقده فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى، لكن الجانب السودانى فضل عقده عقب شهر رمضان المبارك، وتقرر عقده يوم 26 أغسطس الجارى بالخرطوم، ولكن الأشقاء فى السودان طلبوا التأجيل لانشغالهم مع تداعيات السيول التى شهدتها البلاد مؤخرا، وفى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد قريبا لعقد هذا الاجتماع بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق حول مسألة المياه بين الأشقاء فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف السفير إدريس أن الاتصالات جارية ومستمرة بين الجانبين المصرى والاثيوبى، موضحا أن الجانب الإثيوبى أكد التزامه بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بسد النهضة الإثيوبى، وتفعيل المسارين الفنى والسياسى المتفق عليهما بين وزيرى خارجية البلدين، وعدم الأضرار بالمصالح المائية المصرية.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا، وأن الزيارة التى كانت مزمعة لوزير الخارجية الإثيوبى إلى مصر خلال يونيو الماضى وكذلك زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبى لمصر واللتين تأجلتا بسبب الظروف الداخلية فى مصر مازالتا قائمتين، وسيتم تحديد موعدين ملائمين لإتمامهما، إضافة إلى أن وزيرى خارجية البلدين من المنتظر أن يلتقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

وأكد السفير إدريس أن التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية، وأن التعامل مع ملف المياه والحفاظ على مصالح مصر المائية يظل أولوية وطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017