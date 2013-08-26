سفير مصر بإثيوبيا: التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية

أكد السفير المصرى لدى إثيوبيا محمد إدريس، أن الجانب الإثيوبى يرحب بعقد الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى بكل من مصر وإثيوبيا والسودان فى اقرب وقت، وأن الجانب السودانى طلب التأجيل بهدف التعامل مع تداعيات السيول.

وأوضح السفير إدريس اليوم أن الاتصالات جارية بين الجانبين المصرى والإثيوبى لعقد الاجتماع الثلاثى المقرر لوزراء الرى بالدول الثلاث، وأن الجانب الإثيوبى أفاد بأنه يرحب بعقد هذا الاجتماع فى أقرب وقت حيث سبق أن اقترحت إثيوبيا عقده فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى، لكن الجانب السودانى فضل عقده عقب شهر رمضان المبارك، وتقرر عقده يوم 26 أغسطس الجارى بالخرطوم، ولكن الأشقاء فى السودان طلبوا التأجيل لانشغالهم مع تداعيات السيول التى شهدتها البلاد مؤخرا، وفى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد قريبا لعقد هذا الاجتماع بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق حول مسألة المياه بين الأشقاء فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف السفير إدريس أن الاتصالات جارية ومستمرة بين الجانبين المصرى والاثيوبى، موضحا أن الجانب الإثيوبى أكد التزامه بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بسد النهضة الإثيوبى، وتفعيل المسارين الفنى والسياسى المتفق عليهما بين وزيرى خارجية البلدين، وعدم الأضرار بالمصالح المائية المصرية.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا، وأن الزيارة التى كانت مزمعة لوزير الخارجية الإثيوبى إلى مصر خلال يونيو الماضى وكذلك زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبى لمصر واللتين تأجلتا بسبب الظروف الداخلية فى مصر مازالتا قائمتين، وسيتم تحديد موعدين ملائمين لإتمامهما، إضافة إلى أن وزيرى خارجية البلدين من المنتظر أن يلتقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

وأكد السفير إدريس أن التطورات الداخلية لا تشغلنا عن قضايانا الحيوية، وأن التعامل مع ملف المياه والحفاظ على مصالح مصر المائية يظل أولوية وطنية.